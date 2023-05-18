Политэксперт Джаралла: теракт на железной дороге призван спровоцировать межнациональную напряженность

18 мая недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщили источники в экстренных службах. По мнению крымского политэксперта Владимира Джараллы, дата теракта была выбрана его организаторами совсем неслучайно.
«ЧП произошло утром, в 7:45. На перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое сошли с путей пять вагонов с зерном, причины выясняются», — рассказали в аварийных службах.
В руководстве Крымской железной дороги заявили, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». На место ЧП срочно отправили восстановительные поезда.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение электропоездов на участке между Симферополем и Севастополем остановлено, пассажиров на эти станции будут доставлять автобусами. Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле, сейчас на месте происшествия работают зампред Совета министров региона Игорь Михайличенко и профильные ведомства.
Как сообщил ФАН Владимир Джаралла, по всем признакам нынешний теракт — результат работы профессиональных диверсантов.
«На мой взгляд, сразу видно, что этот теракт осуществили профессионалы — взрывчатка на железнодорожном перегоне была заложена по всем правилам саперного дела, в максимально безлюдном месте. Потом террористы терпеливо дождались, пока по этому участку пройдет грузовой поезд, и подорвали полотно. Дело в том, что те, кого мы привыкли называть «мамкиными террористами», то есть обычные люди, завербованные украинскими спецслужбами, явно не владеют настолько профессиональными навыками. Многие попытки терактов, которые они пытаются проводить, выглядят наивно и по-дилетантски», — указал он.
В случае с нынешним терактом все сделано с соблюдением всех правил подрывного дела, подчеркнул Джаралла.
«То есть, под полотно был заложен заряд необходимой мощности, что очень важно. Ведь просто взрыв гранаты на железной дороге явно не приведет к каким-то серьезным последствиям. Все обстоятельства теракта, от начала и до конца, показывают, что здесь работали профессионалы. Как они проникли в окрестности Симферополя? Увы, к сожалению, это до сих пор не так уж сложно. При этом вероятность того, что это сделали представители каких-то «спящих ячеек», я расцениваю как крайне низкую. В последнее время в Крыму было ликвидировано сразу несколько террористических ячеек, созданных украинскими спецслужбами. В силу активности российской контрразведки им очень сложно постоянно работать в Крыму, так что, скорее всего, это были «пришлые» диверсанты», — сказал Джаралла.
Кроме того, аналитик отметил еще один важный момент.
«Подрыв на железной дороге был осуществлен 18 мая, в День депортации крымских татар из Крыма. Для местных татар эта дата является очень важной и символичной. На протяжении последних десятилетий они всегда отмечали его митингами и другими сборищами. Поэтому, мне кажется, организаторы рассчитывали еще и на провокацию на межнациональной почве», — указал он.
По мнению Владимира Джараллы, этот теракт — очередной результат подрывной «работы», которую ведет на территории России ГУР Украины во главе с Кириллом Будановым.
«На мой взгляд, Буданов сегодня претендует на пост министра обороны Украины, от которого затем останется всего один шаг до назначения президентом этой страны. Поэтому активность ГУР постоянно окружена медиа-сопровождением. Дошло до того, что он фактически открыто признался в СМИ в организации и совершении терактов против мирных граждан РФ. По нормальным меркам, это — тяжкое преступление. Но Буданов понимает, что западным «хозяевам» сейчас нужно показывать, что он способен на все. Поэтому этот «кровавый мальчик» работает изо всех сил, стремясь показать свое рвение и способности», — заключил аналитик.
Напомним, по данным властей Крыма, на полуострове сейчас активно ищут подозреваемого в совершении диверсии на железной дороге. Незадолго до теракта очевидцы заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, осматривал пути в том месте, где позже с рельсов сошли пять вагонов. Неизвестный, предварительно, скрылся в лесу.