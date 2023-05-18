Политэксперт Джаралла: теракт на железной дороге призван спровоцировать межнациональную напряженность

Напомним, по данным властей Крыма, на полуострове сейчас активно ищут подозреваемого в совершении диверсии на железной дороге. Незадолго до теракта очевидцы заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, осматривал пути в том месте, где позже с рельсов сошли пять вагонов. Неизвестный, предварительно, скрылся в лесу.