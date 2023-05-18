Экономист Разуваев: Исламский мир – важный игрок в глобальной политике и финансах

Кто-то, что-то говорил про изоляцию. О том, что XXI век – это век Азии, аналитики международных инвестиционных банков писали еще в середине нулевых. Соответственно, они очень рекомендовали России использовать свое географическое положение, завязав экспорт на азиатский спрос. Однако дело сдвинулось с мертвой точки лишь в 2022 году. Россия неожиданно обнаружила, что в отличие от Европы на Востоке к ней нет предвзятого отношения, политика не доминирует над экономикой.