Экономист Разуваев: Исламский мир – важный игрок в глобальной политике и финансах

В Казани 18 мая стартовал международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum». Он будет проходить на протяжении двух дней в 14-й раз. Мероприятие является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. С 2023 года форум получил федеральный статус.
В числе высокопоставленных гостей ожидаются: вице-премьеры РФ Андрей Белоусов, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Форум также посетят премьер-министр Таджикистана, вице-премьеры Узбекистана и Азербайджана, министры из ОАЭ, Бахрейна, Малайзии, Уганды, Катара, Пакистана, Афганистана. Ожидается 45 дипломатических миссий, 37 послов.
Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в авторской колонке для ФАН рассказал о том, какую роль исламские страны играют в мировой экономике.
Казань превратилась в Сарай-Берке. Колонка Александра Разуваева.
На несколько дней может показаться, что Казань превратилась в столицу Золотой Орды Сарай-Берке – город, который по экономической и политической значимости, а также роскоши в средние века не уступал самому Константинополю.
Кто-то, что-то говорил про изоляцию. О том, что XXI век – это век Азии, аналитики международных инвестиционных банков писали еще в середине нулевых. Соответственно, они очень рекомендовали России использовать свое географическое положение, завязав экспорт на азиатский спрос. Однако дело сдвинулось с мертвой точки лишь в 2022 году. Россия неожиданно обнаружила, что в отличие от Европы на Востоке к ней нет предвзятого отношения, политика не доминирует над экономикой.
Говоря о восточном векторе российской политики, обычно имеют ввиду Китай. Однако Восток – это не только Китай, это еще тюркский мир и Иран, которые неразрывно связаны с исламом. В России проживает около 20 млн мусульман. Татарстан и Башкортостан являются высокоразвитыми нефтяными регионами, обладающими серьезным промышленным потенциалом. «Татнефть» – одна из голубых фишек российского рынка акций.
Мусульман в мире 1,5 млрд, среди богатых исламских стран есть серьезные потенциальные инвесторы в Россию. Однако пока их вложения в Россию достаточно скромны. Например, деньги из исламских государств составляют менее 1% оборота Московской биржи. При этом российский фондовый рынок по мультипликаторам остается одним из самых дешевых, а значит привлекательных для иностранных инвестиций в мире. Дисконт к историческим максимумам по долларовой капитализации превышает 50%.
Исламский мир – важный игрок в глобальной политике и финансах. В отличие от стран Евросоюза и США у исламских государств официальных и неофициальных запретов на инвестиции в Россию нет. Татарстан остается главным окном России в тюркский и шире исламский мир, в котором современную буржуазную Россию воспринимают не только как наследницу СССР, но и как продолжение Золотой Орды.