Самарцам рассказали, как провести лето без поездок за границу

Заграничный отпуск этим летом для некоторых самарцев так и остается недостижимой мечтой. Однако это не повод расстраиваться. Самаре есть что предложить туристам и жителям города в летний период.
Как пишет сетевое издание PROGORODSAMARA, летом в Самаре проходит множество разнообразных фестивалей, концертов, рассчитанных как на любителей эстрадной музыки и рока, так и на ценителей бардовской песни, проводятся интересные выставки и увлекательные мастер-классы.
Также в Самарской области расположено много интересных локаций, до которых легко добраться из областного центра. Можно самостоятельно организовать многодневный тур по региону с посещением сразу нескольких мест или отправиться в круиз по Волге на теплоходе.
Помимо этого, для любителей гастрономических изысков в Самаре открыты множество ресторанов, кафе и баров, где присутствуют все кухни народов мира. Кроме того, Самарская область может предложить жителям региона и гостям посещение масштабных музейных комплексов под открытым небом, тематические экскурсии и многое другое.