Самарцам рассказали, как провести лето без поездок за границу

Помимо этого, для любителей гастрономических изысков в Самаре открыты множество ресторанов, кафе и баров, где присутствуют все кухни народов мира. Кроме того, Самарская область может предложить жителям региона и гостям посещение масштабных музейных комплексов под открытым небом, тематические экскурсии и многое другое.