Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер призвал включить Украину в состав НАТО. Соответствующее заявление прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политика. При этом он напомнил, что 27 мая американский дипломат отметит свое столетие.
Тем не менее, как указал Медведев, в данном вопросе известный эксперт в области международных отношений оказался «совсем неправ». Главным образом это касается слов Киссинджера о том, что конфликт между Вашингтоном и Пекином представляет собой главную угрозу для человечества.
«Я всегда считал, что для верной оценки ситуации важен учет не гипотетической, а прямой и явной угрозы», — написал замглавы Совбеза РФ.
Он добавил, что страны Альянса уже сейчас ведут гибридную войну с Москвой. При этом, в случае вступления в военный блок, Киев не откажется от попыток установить контроль над утраченными территориями.
В результате российское руководство будет вынуждено «жестко ответить всеми возможными средствами». США и их союзники, в свою очередь, нарушат пятую статью Вашингтонского договора.
«Тонкие рассуждения о предотвращении экзистенциальных угроз не работают в ходе кровавых конфликтов», — резюмировал Медведев.
Ранее стало известно, что страны G7 не могут договориться о риторике по отношению к Китаю. Европейские чиновники опасаются прямой критики Пекина, однако Вашингтон надеется на ужесточение коллективной позиции по вопросу Тайваня.