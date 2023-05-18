Президент Туниса пообещал обеспечить безопасность еврейских граждан

Тунис, 18 мая. Президент Туниса Каис Саид принял главного христианского архиепископа и муфтия страны Хаима Битана, пишут арабские СМИ.
Встреча состоялась в рамках недавнего трагичного обстоятельства, которое произошло в синагоге на острове Джерба. В ходе нападения на молитвенный дом, погибли двое посетителей-евреев.
«Мы гарантируем обеспечить безопасность в ваших храмах, чтобы вы могли жить в мире», — заявил президент.
Главный раввин страны поблагодарил Саида за оказанное внимание и обещание защитить еврейских граждан.
«Президент успокоил нас и дал гарантии, что то, что произошло недавно, не повторится», — сказал Хаим Битан.
Ранее МВД Туниса раскрыло детали стрельбы у местной синагоги. В результате трагедии погибли четыре человека и девять получили ранения.