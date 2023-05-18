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Президент Туниса пообещал обеспечить безопасность еврейских граждан

Весь мир
Президент Туниса пообещал обеспечить безопасность еврейских граждан

Тунис, 18 мая. Президент Туниса Каис Саид принял главного христианского архиепископа и муфтия страны Хаима Битана, пишут арабские СМИ.

Встреча состоялась в рамках недавнего трагичного обстоятельства, которое произошло в синагоге на острове Джерба. В ходе нападения на молитвенный дом, погибли двое посетителей-евреев.

«Мы гарантируем обеспечить безопасность в ваших храмах, чтобы вы могли жить в мире», — заявил президент.

Главный раввин страны поблагодарил Саида за оказанное внимание и обещание защитить еврейских граждан.

«Президент успокоил нас и дал гарантии, что то, что произошло недавно, не повторится», — сказал Хаим Битан.

Ранее МВД Туниса раскрыло детали стрельбы у местной синагоги. В результате трагедии погибли четыре человека и девять получили ранения.
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