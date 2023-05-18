Блогер Манукян: «Не переживайте, на дверях туалетов в пельменной портреты Пугачевой и Галкина до сих пор висят»

Портрет певицы Аллы Пугачевой, провисевший в фойе петербургского БКЗ «Октябрьский», исчез. Однако переживать не стоит, уверен журналист и блогер Вадим Манукян. Как он рассказал корреспонденту ФАН, портреты примадонны и ее мужа иноагента Максима Галкина✱ занимают достойные места в ростовской пельменной.
По его мнению, именно таких «почестей» заслуживает звездная чета, предавшая свою страну и любовь российских поклонников.
«Я, конечно, понимаю переживания некоторых персоналий по поводу того, что портреты Пугачевой снимают то тут, то там, но могу порадовать их. В центральной ростовской пельменной портреты Пугачевой и ее мужа иноагента до сих пор висят на дверях туалетов, они в руках держат буквы «М» и «Ж». Популярный Telegram-блогер из Москвы недавно запечатлел эту прекрасную картину, когда отпотчевал в популярном ростовском заведении. Так что не нужно сгущать краски и считать, что изображений Пугачевой и ее муженька нигде больше не останется. В пельменной, на дверях туалетов, я уверен, им всегда будет оказана подобная «честь», — прокомментировал журналист.
Ранее журналист Алена Жигалова обратила внимание на то, что из фойе БКЗ «Октябрьский» исчез портрет Аллы Пугачевой. Она сообщила, что решение снять изображение артистки приняла директор концертного зала Эмма Лавринович. Официальное заявление пресс-службы «Октябрьского» гласит, что портрет был поврежден, в настоящее время он находится на ремонте.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами