Блогер Манукян: «Не переживайте, на дверях туалетов в пельменной портреты Пугачевой и Галкина до сих пор висят»

Ранее журналист Алена Жигалова обратила внимание на то, что из фойе БКЗ «Октябрьский» исчез портрет Аллы Пугачевой. Она сообщила, что решение снять изображение артистки приняла директор концертного зала Эмма Лавринович. Официальное заявление пресс-службы «Октябрьского» гласит, что портрет был поврежден, в настоящее время он находится на ремонте.