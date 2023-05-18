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FT: в США считают, что следующие пять месяцев станут последним реальным шансом для Киева

Политика
FT: в США считают, что следующие пять месяцев станут последним реальным шансом для Киева

Следующие пять месяцев станут последним шансом для ВСУ, чтобы улучшить свое положение на поле боя. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники в странах-союзниках.

Авторы материала подчеркивают, что страны Запада в скором времени достигнут предела возможностей и больше не смогут оказывать поддержку ВСУ. Поставок, которые были анонсированы ранее, хватит только на пять месяцев активного противостояния.

«Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта», – подчеркивают источники издания.

По мнению одного из них, Киеву в любом случае придется сесть за стол мирных переговоров. В скором времени США не сможет оснащать Украину, поэтому достичь своих целей режим Зеленского вряд ли сможет.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор сообщал об уничтожении важных целей на территории Украины. Его слова цитирует RT. Он заявил, что это указывает на качество работы российской разведки.
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