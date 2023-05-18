Следующие пять месяцев станут последним шансом для ВСУ, чтобы улучшить свое положение на поле боя. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники в странах-союзниках.
Авторы материала подчеркивают, что страны Запада в скором времени достигнут предела возможностей и больше не смогут оказывать поддержку ВСУ. Поставок, которые были анонсированы ранее, хватит только на пять месяцев активного противостояния.
«Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта», – подчеркивают источники издания.
По мнению одного из них, Киеву в любом случае придется сесть за стол мирных переговоров. В скором времени США не сможет оснащать Украину, поэтому достичь своих целей режим Зеленского вряд ли сможет.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор сообщал об уничтожении важных целей на территории Украины. Его слова цитирует RT. Он заявил, что это указывает на качество работы российской разведки.