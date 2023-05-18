В летние лагеря Эстонии не берут более двух русскоязычных детей в группу

Летние лагеря в Эстонии не принимают в группы более двух русскоязычных детей, пишет Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Эстонские СМИ объясняют это тем, что если в группе больше двух детей говорят на русском языке, то все начинают переходить на него.
В Эстонии граждане все больше ведут борьбу с русским языком и призывают других начинать учить другие. По всей стране в школах стараются упразднить этот язык, как второй иностранный.
Прежде президент Молдавии Майя Санду обвинила русский язык в популяризации пророссийских кандидатов на пост главы Гагаузской автономии. Она считает, что это связано с низким уровнем знания румынского языка среди жителей региона.