Верховный суд назвал преступлением сдачу в плен при возможности сопротивления

Сдача военного в плен с целью участия в вооруженном противостоянии против России должна квалифицироваться только как государственная измена. Об этом сообщил Верховный суд.
В ряде случаев военный может быть освобожден от уголовной ответственности. В частности, если он впервые сдался в плен, не совершал там преступления, предпринял меры для освобождения и вернулся к месту службы.
Сдача военнослужащего в плен образует состав преступления лишь в том случае, если она была добровольной. Если военный по своему физическому состоянию не был способен уклониться от плена, то это не образует состава данного преступления.
Ранее верховный суд РФ сообщил, что унижающие чиновников высказывания попали под статью УК об оскорблении представителей власти.