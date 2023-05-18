За потерю фрегата стоимостью 420 млн евро, норвежский офицер получил 60 суток условно

У населения Норвегии гибель корабля Helge Ingstad вызвала шок.
Можно ли быть единственным человеком, привлеченным к уголовной ответственности за гибель новейшего боевого корабля стоимостью 420 млн. евро, и при этом отделаться лишением свободы на 60 суток условно? «Творческий квартет» в составе вахтенного офицера фрегата ВМС Норвегии Helge Ingstad, его адвоката, министерства обороны Норвегии и окружного суда норвежского графства Хордаланд доказало, что такое «чудо» вполне возможно. Об этом прямо свидетельствует приговор, вынесенный в начале текущей недели норвежским судом в отношении вышеупомянутого офицера ВМС Норвегии.
Напомню обстоятельства скандального дела.
Потомки викингов и конкистадоров
Началось все с того, что норвежцам потребовалась замена фрегатам типа Oslo, находившимся в строю еще с 60-х и к началу 2000-х окончательно устаревших. В качестве основы для проекта своих новых фрегатов ВМС Норвегии выбрали построенные испанской компанией Navantia фрегаты типа F100.
Стоимость постройки одного фрегата типа F100 оценивалась в 540 млн. долларов, что ВМС Норвегии показалось несколько дороговато. Потомки викингов затеяли с потомками конкистадоров азартный спор, крутившийся вокруг снижения цены фрегатов и платежей в рассрочку. Компания Navantia согласилась скостить стоимость каждого из пятерки будущих новых норвежских фрегатов «всего» до 420 млн. евро. Но норвежцы настояли, чтобы в эту сумму вошло и оборудование кораблей американской многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis.
После того, как норвежцы ударили с испанцами по рукам, а конструкция и комплектация фрегатов типа F100 были адаптированы под требования скандинавских заказчиков. По обновленному проекту в 2003-2007 годах состоялась закладка пяти фрегатов типа Fridtjof Nansen. В 2006-2011 годах новейшие норвежские фрегаты вступили в строй, что наконец-то позволило ВМС Норвегии отправить «старичков» типа Oslo в отставку.
Четвертый «новичок» типа Fridtjof Nansen в честь известного норвежского путешественника, археолога и писателя получил название Helge Ingstad. Попутно фрегат обзавелся бортовым обозначением «F313».
Норвежцам фрегаты типа Fridtjof Nansen очень понравились. Их было принято считать гордостью ВМС Норвегии. Правда, в этой бочке с медом присутствовала и своя ложка дегтя. Для управления фрегатом типа Fridtjof Nansen, битком набитым хай-теком, требовался весьма квалифицированный экипаж. Подготовка высококлассных специалистов обходилась дорого, что для норвежских военных моряков, недавно ухнувших уйму денег в постройку новых фрегатов, представляло серьезную проблему. Как следствие — наскребать моряков-профи на всю пятерку «Нансенов» Норвегии удавалось не всегда. Неоднократно один-два новейших норвежских фрегата застревали у причала просто из-за того, что у ВМС не хватало подготовленных специалистов для укомплектования их экипажей. Плюс к этому отмечались случаи недостаточного профессионализма на тех «Нансенах», экипажи которых укомплектовать все же удавалось.
Знали ли обо всех этих нюансах использования новейших фрегатов в министерстве обороны Норвегии? Наверняка знали. Но закрывали на неприятные факты глаза. Так при попустительстве военного ведомства Норвегии копилась сумма проблем, в итоге приведшая к катастрофе.
Ошибки и некомпетентность
Рано утром 8 ноября 2018 года Helge Ingstad возвращался в свою базу Хаконсверн после окончания широкомасштабных натовских учений Trident Juncture. Неподалеку от нефтяного терминала Стуре фрегат оказался на пути танкера Sola TS (флаг Мальты). Согласно аудиозаписи радиопереговоров, это произошло как в результате проблем с опознанием Helge Ingstad, которые испытывала команда танкера и диспетчер Fedje VTS — местной службы движения судов, так и вследствие откровенной некомпетентности членов экипажа фрегата.
Впрочем, норвежский эксперт по навигации Гейр Эйлертсен не снимал долю ответственности за случившееся и с диспетчера Fedje VTS, который мог бы попробовать своевременно «разрулить» опасную ситуацию, вместо того, чтобы пассивно наблюдать за ее развитием. Офицер ВМС Норвегии и, по совместительству, преподаватель навигации Томас Ферли, озвучил еще нескольких причин, которые, вероятно, немало поспособствовали последующему ЧП.
Во-первых, Helge Ingstad, предупредив Fedje VTS о своем движении в сторону Хаконсверна за час до появления фрегата у терминала Стуре, после этого не выходил на связь с берегом. Иными словами, диспетчер Fedje VTS не знал точное местоположение фрегата. Соответственно, берег не мог заблаговременно предупредить танкер о том, что его курс в ночной темноте пересекает корабль ВМС Норвегии.
Во-вторых, все участники радиопереговоров - Helge Ingstad, Sola TS и Fedje VTS – во время общения не репетовали получаемые сообщения. То есть отсутствовало понимание того, насколько четко и корректно принимается информация, передаваемая по радио.
В-третьих, радиопереговоры велись не на английском языке, а на норвежском, который понимали далеко не все члены экипажей судов, находившихся утром 8 ноября близ нефтяного терминала Стуре.
В-четвертых, в темное время суток фрегат следовал в районе интенсивного судоходства с непозволительно высокой скоростью. Helge Ingstad имел ход в 17 узлов.
«Это невероятно грустно!..»
Так или иначе, в 4.00 Sola TS протаранил со стороны правого борта кормовую часть норвежского фрегата. Один из моряков, находившихся в этот момент на борту Helge Ingstad, описал столкновение следующим образом: «Мы спали в кубрике, когда неожиданно раздался грохот. Кусок металла просвистел сантиметрах в шести от моей головы… С вертолетной палубы на нас хлынули вода и топливо. Сверху падали фрагменты подволока и кабели. Кабели искрили, что вызвало пожар. К счастью его быстро погасила поступающая вода».
Танкер дедвейтом 112 939 тонн во время этой аварии практически не пострадал, чего нельзя было сказать о Helge Ingstad, имевшим водоизмещение 5290 тонн Лишившийся хода и быстро погружающийся фрегат буксиры едва успели оттолкать на мелководье к терминалу. Там с корабля спешно эвакуировали весь экипаж, включая восьмерых моряков, травмированных во время столкновения. К счастью, погибших на борту Helge Ingstad не оказалось.
Меж тем вода в отсеки фрегата продолжала поступать. Удержать корабль на ровном киле не удалось — вскоре Helge Ingstad лег на правый борт. Мель не позволила фрегату затонуть полностью: над водой остались надстройка и часть левого борта корабля. В связи с тем, что волнение моря и приливы-отливы постепенно стаскивали корпус фрегата на глубину, спасатели притянули Helge Ingstad к берегу десятком стальных тросов, после чего заявили СМИ: «У нас все под контролем!» Зря спасатели так сказали… Именно это — «У нас все под контролем!» — сообщил в эфир вахтенный офицер Helge Ingstad меньше чем за минуту до столкновения с танкером. Повторение этой же фразы спасателями тоже добром не кончилось.
В ночь на 13 ноября волнение на море резко усилилось. Наполненный водой корпус фрегата стало бить о камни. После полуночи начали рваться стальные тросы, которыми носовая часть Helge Ingstad была притянута к берегу. Норвежцы пытались заводить новые тросы, но в условиях почти штормового моря это вскоре стало невозможным. К 6.00 вторника Helge Ingstad разорвал все тросы и сполз по каменистому дну на глубину. Над водой осталась только часть башнеподобной мачты корабля с антеннами РЛС.
Итак, 13 ноября 2018-го имеющий бортовой номер «313» современный фрегат, чья постройка обошлась норвежской казне в 420 млн. евро, все же затонул. На известие об этом командующий ВМС Норвегии контр-адмирал Нильс Андреас Стенссонес отреагировал цитатой, достойной голливудской мелодрамы: «Это невероятно грустно!..»
Общественность жаждет крови
Что было дальше? Водолазы откачали с фрегата топливо, частично демонтировали вооружение, извлекли и утилизировали боеприпасы. Сроки подъема «утопленника» неоднократно переносились из-за неблагоприятных погодных условий, пока 28 февраля 2019 года Helge Ingstad не удалось поставить на ровный киль и извлечь на поверхность. 3 марта того же года «утопленника» доставили туда, куда «триста тринадцатый» так и не смог попасть 8 ноября 2018-го — в базу Хаконсверн.
Последующее освидетельствование корабля выявило крайне удручающую картину. Объем разрушений, полученных Helge Ingstad в результате тарана танкера и затопления, оказался столь велик, что восстановление корабля было признано не рациональным. Посему многострадальный фрегат списали и отправили на утилизацию, за которую государству пришлось заплатить 60 млн. крон.
У населения Норвегии потеря «на ровном месте» современного боевого корабля вызвала настоящий шок. Немедленно началось расследование обстоятельств произошедшей трагедии. К этой работе подключились Норвежская государственная комиссия по расследованию аварийных ситуаций (Accident Investigation Board Norway – AIBN), комиссия по расследованию аварийных ситуаций министерства обороны Норвегии, плюс – мальтийская комиссия по расследованию аварий и инцидентов на море. Естественно, норвежская общественность жаждала крови и требовала предъявить виновных. Чтобы не превратить разрастающийся скандал в шторм, способный вышвырнуть все командование ВМС Норвегии в отставку, а то и на скамью подсудимых, норвежское министерство обороны в ходе расследования постаралось умолчать о том, что:
— вахтенный офицер, находившийся в момент столкновения на мостике фрегата, не имел достаточного опыта для самостоятельного управления кораблем. В решающий момент вахтенный офицер полностью утратил контроль над обстановкой, что привело не только к столкновению с танкером, но и к посадке фрегата на мель у нефтяного терминала;
— 6 человек, которые по расписанию должны были постоянно находиться на мостике Helge Ingstad, предпочитали большую часть вахты торчать в корабельной столовой. Причем, эту «анархию» разрешил присутствовавший на Helge Ingstad в роли стажера офицер ВМС США, по большому счету вообще не имевший полномочий распоряжаться на борту корабля ВМС Норвегии;
— вместо положенных двух сигнальщиков, вахту на фрегате нес один, да и тот занял свой пост за десяток-другой минут до столкновения, а потому не успел разобраться в окружающей обстановке;
— экипаж Helge Ingstad считался успешно прошедшим полный курс тренировок по управлению своим кораблем и борьбе за живучесть, хотя на деле значительная часть таких тренировок на корабле вообще (!) не проводилась. Вывод AIBN звучал весьма показательно: «Экипаж фрегата своими действиями нарушил 53 из 88 пунктов инструкции по безопасности»;
— автоматическая система задраивания люков в водонепроницаемых переборках, которая обеспечивала непотопляемость корабля при поступлении забортной воды внутрь корпуса, на Helge Ingstad не сработала, а экипаж корабля не сумел вовремя это обнаружить;
— программа расчета остойчивости корабля работала не корректно.
Все эти вопиющие факты стали известны к лету 2022 года, когда министерство обороны Норвегии в «тандеме» с генпрокурором постаралось сделать главным и единственным «козлом отпущения» за ЧП с Helge Ingstad вахтенного офицера погибшего корабля. Естественно, вахтенный офицер, с подобным раскладом оказался решительно не согласен. После чего в норвежской прессе стали «всплывать» все новые и новые причины гибели «триста тринадцатого», бросающие тень не только на многих членов экипажа Helge Ingstad, но и на руководство министерства обороны, включая командование норвежских ВМС. Скорее всего, к публикации этих данных был причастен адвокат обвиняемого, не желавший, чтобы его клиент оказался самым крайним во всей этой мутной истории.
Результат подковерной сделки
Суд над «человеком, погубившим фрегат» начался 16 января 2023-го и, как мы теперь знаем, закончился в мае текущего года совершенно феноменальным вердиктом окружного суда норвежского графства Хордаланд. Вахтенного офицера, имя которого, кстати, до сих пор не озвучено, приговорили всего лишь к лишению свободы на 60 суток условно! За потерю новейшего боевого корабля стоимостью 420 млн. евро, а также создание угрозы жизням и здоровью 120 членов экипажа Helge Ingstad!..
Нет никаких сомнений, что приговор стал результатом подковерной сделки министерства обороны Норвегии и суда, с обвиняемым и его адвокатом. Первым требовалось «бросить кость» рассерженной норвежской общественности — хоть кого-то публично наказать за гибель Helge Ingstad. Вторые же явно грозились в случае слишком сурового приговора придать огласке доказательства того, что главные виновники гибели фрегата находились не на мостике «триста тринадцатого», а в теплых кабинетах министерства обороны Норвегии и командования норвежских ВМС. В общем, тут все понятно. Правда, остается открытым вопрос, устроит ли вынесенный окружным судом графства Хордаланд приговор норвежскую общественность?