За потерю фрегата стоимостью 420 млн евро, норвежский офицер получил 60 суток условно

Меж тем вода в отсеки фрегата продолжала поступать. Удержать корабль на ровном киле не удалось — вскоре Helge Ingstad лег на правый борт. Мель не позволила фрегату затонуть полностью: над водой остались надстройка и часть левого борта корабля. В связи с тем, что волнение моря и приливы-отливы постепенно стаскивали корпус фрегата на глубину, спасатели притянули Helge Ingstad к берегу десятком стальных тросов, после чего заявили СМИ: «У нас все под контролем!» Зря спасатели так сказали… Именно это — «У нас все под контролем!» — сообщил в эфир вахтенный офицер Helge Ingstad меньше чем за минуту до столкновения с танкером. Повторение этой же фразы спасателями тоже добром не кончилось.