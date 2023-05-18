В Казани задержали пять грузовых поездов из-за диверсии на железной дороге

По данным канала, конструкцию подожгли около станции Дербышки. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов со служебными собаками, но взять след злоумышленников не удалось. Рядом со сгоревшим оборудованием нашли зажигалку и шариковую ручку. В связи с диверсией было задержано движение пяти грузовых составов.