В Казани задержали пять грузовых поездов из-за диверсии на железной дороге

В Казани неизвестные совершили поджог релейных шкафов в железнодорожном пути. Их уже ищет полиция. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, конструкцию подожгли около станции Дербышки. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов со служебными собаками, но взять след злоумышленников не удалось. Рядом со сгоревшим оборудованием нашли зажигалку и шариковую ручку. В связи с диверсией было задержано движение пяти грузовых составов.
Ранее в Саратовской области задержали двух подозреваемых в поджоге релейного шкафа на на перегоне Покровск — Анисовка. Сейчас полицейские выясняют, кто заставил злоумышленников совершить диверсию, сообщает URA.RU.