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Актер Джеки Чан может появиться в новом фильме «Каратэ-пацан»

Общество
Актер Джеки Чан может появиться в новом фильме «Каратэ-пацан»

Актер Джеки Чан может принять участие в съемках продолжения кинокартины «Каратэ-пацан». Газета «Культура» сообщила о переговорах голливудской звезды со студией Sony.

Ранее компания Sony рассказала о планах снять фильм «Карате-пацан 2». Режиссером сиквела станет Джонатан Энтвистл. Премьера продолжения должна состояться в июне 2024 года.

Джеки Чан должен сыграть роль мистера Хана, как и в первом фильме. В картине 2010 года рассказывалось о 12-летнем Дре (Джейден Смит), который обучается кунг-фу, чтобы противостоять обидчикам в новой школе.

Ранее стало известно о возвращении актеров Майкла Китона и Вайноны Райдер к своим ролям в продолжении фильма 1988 года «Биттлджус». В кинокартине также примет участие звезда сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега.
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