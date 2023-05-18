Актер Джеки Чан может появиться в новом фильме «Каратэ-пацан»

Актер Джеки Чан может принять участие в съемках продолжения кинокартины «Каратэ-пацан». Газета «Культура» сообщила о переговорах голливудской звезды со студией Sony.
Ранее компания Sony рассказала о планах снять фильм «Карате-пацан 2». Режиссером сиквела станет Джонатан Энтвистл. Премьера продолжения должна состояться в июне 2024 года.
Джеки Чан должен сыграть роль мистера Хана, как и в первом фильме. В картине 2010 года рассказывалось о 12-летнем Дре (Джейден Смит), который обучается кунг-фу, чтобы противостоять обидчикам в новой школе.
Ранее стало известно о возвращении актеров Майкла Китона и Вайноны Райдер к своим ролям в продолжении фильма 1988 года «Биттлджус». В кинокартине также примет участие звезда сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега.