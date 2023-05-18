Глава минприроды России осмотрел противопожарную технику Красноярского края

Козлов прибыл в регион по приглашению местного врио губернатора Михаила Котюкова, чтобы оценить техническую оснащенность спасателей, ведущих борьбу с природными лесными пожарами. В районе поселка Усть-Мана Козлов и Котюков лично осмотрели в деле работу квадрокоптеров, аэролодки, болотохода «Север», которые используются для предупреждения и ликвидации пожаров, сообщает gnkk.ru.