В Крыму озвучили сроки восстановления железной дороги под Симферополем после взрыва

Детали инцидента, связанного со сходом грузового поезда с рельсов в Крыму, ранее раскрыл председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, злоумышленники заложили СВУ под железную дорогу в районе села Чистенькое.