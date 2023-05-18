В Крыму озвучили сроки восстановления железной дороги под Симферополем после взрыва

Планами по восстановлению железной дороги под Симферополем, где грузовой поезд сошел с рельсов, поделился министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
По словам главы регионального ведомства, движение составов может возобновиться уже в ближайшее время. Восстановить железнодорожные пути под Симферополем планируется к вечеру 18 мая.
Детали инцидента, связанного со сходом грузового поезда с рельсов в Крыму, ранее раскрыл председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, злоумышленники заложили СВУ под железную дорогу в районе села Чистенькое.