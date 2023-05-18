Страны G7 не могут договориться о риторике по отношению к Китаю

Представители стран «Большой семерки» не могут договориться, какую позицию занять по отношению к Китаю в ходе предстоящего саммита. Об этом говорится в материале издания Financial Times.
Главным образом речь идет об официальных заявлениях, которые будут сделаны по итогам заседания в городе Хиросима. Как указано в публикации, западные чиновники с опаской относятся к идее прямой критики Пекина.
По их мнению, более разумным шагом была бы попытка изменить точку зрения КНР посредством взаимодействия. В свою очередь, правительство США хочет добиться ужесточения риторики по ситуации вокруг Тайваня.
Тем не менее журналисты отметили, что многое будет зависеть от отношения к данному вопросу премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
Ранее о конфликте между Вашингтоном и Пекином высказался бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер. Дипломат уверен, что раздор между двумя странами грозит катастрофой всему человечеству.