Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Страны G7 не могут договориться о риторике по отношению к Китаю

Политика
Страны G7 не могут договориться о риторике по отношению к Китаю

Представители стран «Большой семерки» не могут договориться, какую позицию занять по отношению к Китаю в ходе предстоящего саммита. Об этом говорится в материале издания Financial Times.

Главным образом речь идет об официальных заявлениях, которые будут сделаны по итогам заседания в городе Хиросима. Как указано в публикации, западные чиновники с опаской относятся к идее прямой критики Пекина.

По их мнению, более разумным шагом была бы попытка изменить точку зрения КНР посредством взаимодействия. В свою очередь, правительство США хочет добиться ужесточения риторики по ситуации вокруг Тайваня.

Тем не менее журналисты отметили, что многое будет зависеть от отношения к данному вопросу премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Ранее о конфликте между Вашингтоном и Пекином высказался бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер. Дипломат уверен, что раздор между двумя странами грозит катастрофой всему человечеству.
фумио кисида США g7 китай тайвань япония
Военкоры ФАН