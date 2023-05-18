В Подмосковье мужчине взрывом петарды оторвало пальцы на руке

Компания мужчин из Московской области решила запустить петарды. «Снаряд» взорвался в руке у одного из участников. Ему оторвало пальцы.
Как сообщает издание «МК», площадкой для запуска россияне выбрали деревню Арбузово. Одна из петард оказалась в руках 49-летнего мужчины. В итоге она взорвалась прежде, чем он выпустил ее.
Мужчина лишился всех пальцев. В результате этого пострадавший был госпитализирован.
Ранее в Подмосковье мужчина отрезал себе пальцы пилой. Об этом сообщило издание «Вечерняя Москва». Пострадавший не растерялся. Он собрал их в банку, после чего вызвал медиков. Хирурги смогли пришить конечности и возобновить их функциональность. По данным работников больницы, в скором времени его выпишут. Это произойдет после реабилитации.