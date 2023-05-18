В Подмосковье мужчине взрывом петарды оторвало пальцы на руке

Ранее в Подмосковье мужчина отрезал себе пальцы пилой. Об этом сообщило издание «Вечерняя Москва». Пострадавший не растерялся. Он собрал их в банку, после чего вызвал медиков. Хирурги смогли пришить конечности и возобновить их функциональность. По данным работников больницы, в скором времени его выпишут. Это произойдет после реабилитации.