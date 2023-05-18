Нью-Йорк, 18 мая. Европейская комиссия исключила Марокко из серого списка стран ЕС, пишут арабские СМИ.
Королевство находилось под наблюдением в области отмывания денег и спонсорства терроризма. Однако целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) вычеркнула его из данного перечня.
ФАТФ приняло решение об исключении после того, как Марокко устранило недостатки своей системы и больше не представляет угрозы для международного экономического режима.
«Европейская комиссия считает, что Рабат улучшил свою систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и выполнил обязательства по устранению стратегических недостатков, внесши корректировки в технические характеристики», — сказано в заявлении ведомства.
ФАТФ высоко оценила качественный прогресс, достигнутый Марокко, отметив усилия, направленные на создание необходимых правовых и нормативных рамок для выполнения договоренностей.
Ранее торговый представитель Москвы в Рабате Алексей Андреев посетил Международную сельскохозяйственную выставку в королевстве.