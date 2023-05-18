Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Европейская комиссия исключила Марокко из серого списка стран ЕС

Весь мир
Европейская комиссия исключила Марокко из серого списка стран ЕС

Нью-Йорк, 18 мая. Европейская комиссия исключила Марокко из серого списка стран ЕС, пишут арабские СМИ.

Королевство находилось под наблюдением в области отмывания денег и спонсорства терроризма. Однако целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) вычеркнула его из данного перечня.

ФАТФ приняло решение об исключении после того, как Марокко устранило недостатки своей системы и больше не представляет угрозы для международного экономического режима.

«Европейская комиссия считает, что Рабат улучшил свою систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и выполнил обязательства по устранению стратегических недостатков, внесши корректировки в технические характеристики», — сказано в заявлении ведомства.

ФАТФ высоко оценила качественный прогресс, достигнутый Марокко, отметив усилия, направленные на создание необходимых правовых и нормативных рамок для выполнения договоренностей.

Ранее торговый представитель Москвы в Рабате Алексей Андреев посетил Международную сельскохозяйственную выставку в королевстве.
европейская комиссия страны ес Марокко
Военкоры ФАН