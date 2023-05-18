Актер Джонни Депп рассказал об отношении к бойкоту в Голливуде после суда с экс-супругой

Актер Джонни Депп на пресс-конференции нового фильма «Жанна Дюбарри» заявил о своем отношении к бойкоту со стороны Голливуда. Слова Деппа приводит Page Six.
Роль в кинокартине режиссера Майвенн Ле Беско стала для артиста первой за последние три года после скандальных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд. На пресс-конференции прозвучал вопрос о том, продолжается ли бойкотирование звезды в центре киноиндустрии США.
«Я не чувствую бойкота, потому что я не думаю о Голливуде. Я больше не чувствую особой потребности в Голливуде», — ответил Депп.
Актер считает, что его роль нельзя назвать возвращением, потому как он «никуда не уходил».
Ранее сценаристы начали забастовку в США из-за отказа голливудских студий улучшать условия труда, сообщает «URA.RU».