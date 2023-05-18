Актер Джонни Депп рассказал об отношении к бойкоту в Голливуде после суда с экс-супругой

Роль в кинокартине режиссера Майвенн Ле Беско стала для артиста первой за последние три года после скандальных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд. На пресс-конференции прозвучал вопрос о том, продолжается ли бойкотирование звезды в центре киноиндустрии США.