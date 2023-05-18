В России потребовали принять закон об онлайн-торговле алкоголем

Торгово-промышленная палата РФ председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко направила предложение начать онлайн-торговлю алкоголем, не дожидаясь итогов эксперимента по продаже вина через «Почту России», пишет «Ведомости».
Орган предлагает сам эксперимент по торговле алкоголем онлайн сократить с трех лет до одного года и распространить на все регионы страны. Уточняется, что к участию в эксперименте допустят только организации с лицензией, квалифицированным штатом сотрудников, опытом розничных продаж и экспресс-доставок.
В Торгово-промышленной палате уверены, что эксперимент с продажей спиртного через «Почту России» полон «очевидных изъянов». В пример приведена доставка вина через день, которая ограничивает возможности легальных продавцов конкурировать с теневым рынком. Орган также предлагает создать государственный институт удаленной торговли алкоголем.
Прежде Deita.ru сообщал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал пост с опросом, в котором спросил у подписчиков мнение о запрете ночной продажи алкоголя в магазинах, которые притворяются кафе.