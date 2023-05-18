В России потребовали принять закон об онлайн-торговле алкоголем

Орган предлагает сам эксперимент по торговле алкоголем онлайн сократить с трех лет до одного года и распространить на все регионы страны. Уточняется, что к участию в эксперименте допустят только организации с лицензией, квалифицированным штатом сотрудников, опытом розничных продаж и экспресс-доставок.