Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В России потребовали принять закон об онлайн-торговле алкоголем

Общество
В России потребовали принять закон об онлайн-торговле алкоголем

Торгово-промышленная палата РФ председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко направила предложение начать онлайн-торговлю алкоголем, не дожидаясь итогов эксперимента по продаже вина через «Почту России», пишет «Ведомости».

Орган предлагает сам эксперимент по торговле алкоголем онлайн сократить с трех лет до одного года и распространить на все регионы страны. Уточняется, что к участию в эксперименте допустят только организации с лицензией, квалифицированным штатом сотрудников, опытом розничных продаж и экспресс-доставок.

В Торгово-промышленной палате уверены, что эксперимент с продажей спиртного через «Почту России» полон «очевидных изъянов». В пример приведена доставка вина через день, которая ограничивает возможности легальных продавцов конкурировать с теневым рынком. Орган также предлагает создать государственный институт удаленной торговли алкоголем.

Прежде Deita.ru сообщал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал пост с опросом, в котором спросил у подписчиков мнение о запрете ночной продажи алкоголя в магазинах, которые притворяются кафе.
онлайн-продажа алкоголя торгово-промышленная палата россии продажа доставка онлайн-продажа алкоголь
Военкоры ФАН