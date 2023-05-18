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Глава Курской области Старовойт показал последствия атаки дрона ВСУ на поселок Глушково

Происшествия
Глава Курской области Старовойт показал последствия атаки дрона ВСУ на поселок Глушково

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фото из поселка Глушково в Курской области, где ВСУ атаковали с помощью дрона физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково.

Старовойт уточнил, что двое местных жителей получили осколочные ранения средней тяжести. Пострадавших доставили в Глушковскую ЦРБ, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Глава Курской области Старовойт показал последствия атаки дрона ВСУ на поселок Глушково

В результате атаки были выбиты окна здания и поврежден фасад. Согласно снимкам, снаряд упал в поле рядом.

Ранее Старовойт сообщил об атаке БПЛА Вооруженных сил Украины по территории региона. Украинский дрон осуществил сброс взрывного устройства.
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