Глава Курской области Старовойт показал последствия атаки дрона ВСУ на поселок Глушково

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фото из поселка Глушково в Курской области, где ВСУ атаковали с помощью дрона физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково.
Старовойт уточнил, что двое местных жителей получили осколочные ранения средней тяжести. Пострадавших доставили в Глушковскую ЦРБ, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
В результате атаки были выбиты окна здания и поврежден фасад. Согласно снимкам, снаряд упал в поле рядом.
Ранее Старовойт сообщил об атаке БПЛА Вооруженных сил Украины по территории региона. Украинский дрон осуществил сброс взрывного устройства.