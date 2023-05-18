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Украинский беспилотник сбросил снаряд на пропускной пункт Суджа в Курской области

Происшествия
Украинский беспилотник сбросил снаряд на пропускной пункт Суджа в Курской области

ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для атаки на автомобильный пропускной пункт Суджа в Курской области.

Украинский дрон сбросил снаряд на объект, расположенный в 200 метрах от государственной границы РФ. По предварительным данным, в результате нападения БПЛА два российских пограничника получили ранения.

Украинский беспилотник ранее сбили в районе Шебекино Белгородской области с помощью электронного ружья. К дрону была прикреплена камера.

Адвокат Сергей Гаевский, в свою очередь, сообщил, что при повреждении имущества БПЛА, россияне могут обратиться за материальной помощью к местному подразделению ГО и ЧС.
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