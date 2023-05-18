Украинский беспилотник сбросил снаряд на пропускной пункт Суджа в Курской области

ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для атаки на автомобильный пропускной пункт Суджа в Курской области.
Украинский дрон сбросил снаряд на объект, расположенный в 200 метрах от государственной границы РФ. По предварительным данным, в результате нападения БПЛА два российских пограничника получили ранения.
Украинский беспилотник ранее сбили в районе Шебекино Белгородской области с помощью электронного ружья. К дрону была прикреплена камера.
Адвокат Сергей Гаевский, в свою очередь, сообщил, что при повреждении имущества БПЛА, россияне могут обратиться за материальной помощью к местному подразделению ГО и ЧС.