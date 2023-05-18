Мужчину с 25 кг наркотических веществ задержали в поезде Москва-Владивосток

Оказалось, что злоумышленник выполнял обязанности курьера-перевозчика вместе со своей сестрой в одном из интернет-магазинов, торгующим наркотическими средствами. Мужчина забирал наркотики из тайников в столичном регионе, а затем с помощью ж/д транспорта доставлял в Амурскую область и Хабаровский край.