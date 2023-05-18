Мужчину с 25 кг наркотических веществ задержали в поезде Москва-Владивосток

Транспортная полиция задержала ранее судимого жителя Комсомольска-на-Амуре по подозрению в перевозке наркотиков. Он в качестве пассажира поезда вез в двух чемоданах 25 кг «синтетики». Об этом заявили в Управления на транспорте МВД России по ДФО.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», при досмотре багажа транспортные полицейские нашли и изъяли 26 полимерных свертков с наркотиками. Общий вес изъятых веществ составил 25 кг, рассказали в МВД.
Оказалось, что злоумышленник выполнял обязанности курьера-перевозчика вместе со своей сестрой в одном из интернет-магазинов, торгующим наркотическими средствами. Мужчина забирал наркотики из тайников в столичном регионе, а затем с помощью ж/д транспорта доставлял в Амурскую область и Хабаровский край.
Сестра преступника также была задержана. Им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранта заключили в СИЗО, а с дамы взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе ведомства.