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Экс-полицейские получили до 11 лет колонии строгого режима за взятки при съемках сериала «Чикатило»

Происшествия
Экс-полицейские получили до 11 лет колонии строгого режима за взятки при съемках сериала «Чикатило»

Суд вынес приговор двум полицейским, которые брали взятки за перекрытие дорог во время съемок сериала «Чикатило». Они получили от 5 до 11 лет тюремного заключения.

Обвинения предъявили экс-заместителю начальника УООП ГУ МВД Сергею Кулишову и его подчиненному Виталию Фокину, сообщают «Ведомости». Первому назначили 5 лет лишения свободы и штраф в 1,2 млн рублей.

Второй фигурант получил 11 лет строгого режима. Его также обязали выплатить два миллиона рублей. Более суровое наказание связано с большим количеством эпизодов взяточничества.

Всего в Москве возбудили три уголовных дела, связанных со съемками сериала. Причина заключается в том, что преступления совершались в разных местах.

Ранее в Брянской области украинский дрон атаковал представителей закона. Как сообщает RT, нападение произошло после того, как правоохранители прибыли на место обстрела.
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