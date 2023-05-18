The Jerusalem Post: американо-израильские системы ПВО «Железный купол» не будут эффективны на Украине

Системы противовоздушной обороны «Железный купол», которые Украина может получить от США, не помогут изменить ситуацию в зоне конфликта в пользу киевских властей. Об этом говорится в материале газеты The Jerusalem Post.
Как указано в статье, сначала американской стороне придется заставить Израиль пойти на подобный шаг. Однако даже в случае успеха передача одной или двух установок будет иметь лишь символическое значение.
В частности, журналисты указали на обширность украинских территорий. Государству требуется как минимум десять батарей для защиты, однако такого количества «просто не существует».
Также издание отметило, что Москва обладает более современными ракетами по сравнению с палестинскими снарядами. В связи с этим эффективность данных систем ПВО будет очень ограниченной.
«Один или два "Железных купола" из США не имели бы тактического значения, а на данном этапе, вероятно, они бы не имели и большого символического значения», — указано в публикации.
Меж тем стало известно, что у Пентагона нет конкретных возражений против передачи истребителей F-16 украинским военнослужащим. В настоящее время стороны продолжают обсуждать детали.