Киев предостерег украинских офицеров от посещения передовых позиций, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он отметил, что власти объяснили запрет высоким риском для жизни на линии соприкосновения. Согласно новому распоряжению, офицерский состав ВСУ сможет выезжать на передовую только в случае крайней необходимости.
«С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», — рассказал Марочко ТАСС со ссылкой на данные российской разведки.
Ранее «Ридус» сообщал об украинских дезертирах, которые сбежали от командования в районе Кременной ЛНР.