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В ЛНР сообщили о запрете офицерскому составу ВСУ посещать передовые позиции

Армия
В ЛНР сообщили о запрете офицерскому составу ВСУ посещать передовые позиции

Киев предостерег украинских офицеров от посещения передовых позиций, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что власти объяснили запрет высоким риском для жизни на линии соприкосновения. Согласно новому распоряжению, офицерский состав ВСУ сможет выезжать на передовую только в случае крайней необходимости.

«С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», — рассказал Марочко ТАСС со ссылкой на данные российской разведки.

Ранее «Ридус» сообщал об украинских дезертирах, которые сбежали от командования в районе Кременной ЛНР.
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