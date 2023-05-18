В Петербурге двое грабителей избили администратора магазина и попали на видео

Двое злоумышленников совершили дерзкое ограбление в центре Петербурга. Нападавшие избили сотрудника магазина, после чего тот угодил в больницу. Видео с места происшествия публикует ФАН.
Инцидент произошел в Адмиралтейском районе Северной столицы. Преступников попытался задержать администратор магазина, но грабители жестоко избили молодого человека, нанеся ему несколько ударов по голове, вынесли похищенный товар и скрылись в неизвестном направлении.
«Перечень похищенного и сумма устанавливаются», — рассказал Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.
Жертву нападения впоследствии доставили в Мариинскую больницу. У администратора магазина диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение и ушиб затылка. Состояние попытавшегося противостоять грабителям петербуржца оценивается как удовлетворительное.
Сотрудники правоохранительных органов ранее по горячим следам задержали налетчика, напавшего на 84-летнюю пенсионерку в подъезде на Дачном проспекте. Им оказался 46-летний житель Ленобласти, имеющий 12 судимостей за различные преступления.