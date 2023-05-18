В Петербурге двое грабителей избили администратора магазина и попали на видео

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе Северной столицы. Преступников попытался задержать администратор магазина, но грабители жестоко избили молодого человека, нанеся ему несколько ударов по голове, вынесли похищенный товар и скрылись в неизвестном направлении.