В столице Германии Берлине жители устроили митинг в поддержку лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса после обвинения исполнителя в антисемитизме, пишет «Известия».
Люди выходили на улицу с плакатами, на которых было написано: «За свободу выражения мыслей!». Участники митинга включали песни Pink Floyd и танцевали под них. Кроме того, по городу были развешаны плакаты с Уотерсом и приветственной надписью: «Добро пожаловать в Германию».
Митинг был организован по причине обвинения исполнителя в нетерпимости из-за высказываний о Палестине и Украине. Власти Франкфурта и земля Гессен официально расторгли договор аренды для шоу Уотерса. Представители музыканта назвали все обвинения ложными.
Отметим, что Уотерс в марте текущего года заявил, что США ответственны за провокацию украинского конфликта. Музыкант обвинил американских властей в финансировании «незаконного переворота, свергнувшего демократически избранное правительство Украины». Он также сказал, что позицию Соединенных Штатов разделяют только страны Запада.
Ранее Народный артист РФ Юрий Назаров обвинил Запад в одурачивании российской молодежи. По его словам, пока «коммунизм переламывал проблемы» общества, западным странам не приходило в голову, что «можно полезть» на Россию.