В Германии прошел митинг в поддержку лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса

Люди выходили на улицу с плакатами, на которых было написано: «За свободу выражения мыслей!». Участники митинга включали песни Pink Floyd и танцевали под них. Кроме того, по городу были развешаны плакаты с Уотерсом и приветственной надписью: «Добро пожаловать в Германию».