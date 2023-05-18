Новое правительство Турции приступит к работе не позднее 5 июня

Свою работу новое правительство Турции начнет не позднее 5 июня, а ряд ключевых министров могут сохранить свои посты. Об этом сообщило издание Ekonomim.
После итогов первого тура президентских выборов в стране, Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, начала подбор кандидатов в новое правительство страны. Ожидается, что глава Минобороны Хулуси Акар, министр экологии и градостроительства Мурат Курум, министр труда и социальной безопасности Ведат Бильгин смогут сохранить свои посты.
Ранее допускалось, что главы МИД и МВД Мевлют Чавушоглу и Сулейман Сойлу также сохранят свои должности в правительстве. Процедура назначения министров начнется после утверждения ЦИК итогов второго тура президентских выборов.
Ближневосточные эксперты считают, что вступление Швеции в НАТО будет ратифицировано после завершения выборов президента в Турции. Однако сроки присоединения Стокгольма к Альянсу до сих пор не определены.