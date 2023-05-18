Следователи проводят обыски в четырех регионах по делу экс-депутата Пономарева

Обыски проходят в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии. Следственные действия проводятся у частников так называемого «Съезда народных депутатов» (организация признана нежелательной на территории РФ). Мероприятия прошли в Москве, Петербурге, Великом Новгороде и других городах.