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Следователи проводят обыски в четырех регионах по делу экс-депутата Пономарева

Общество
Следователи проводят обыски в четырех регионах по делу экс-депутата Пономарева

Следователи проводят обыски в четырех российских регионах по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева✱ (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщил источник RT.

Обыски проходят в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии. Следственные действия проводятся у частников так называемого «Съезда народных депутатов» (организация признана нежелательной на территории РФ). Мероприятия прошли в Москве, Петербурге, Великом Новгороде и других городах.

В конце декабря в отношении Пономарева следователи возбудили уголовное дело по статье о дискредитации ВС России. Неправительственная организация «Съезд народных депутатов», в которую входят эмигрировавшие политические деятели, приняла ряд заявлений и актов против российского руководства.

Ранее Генкрокуратура признала нежелательной в России организацию «Съезд народных депутатов».

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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