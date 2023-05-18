Российcкую порноактрису внесли в базу «Миротворца» за съемки в Крыму

Российскую актрису фильмов для взрослых Еву Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».
По данным канала, порноактриса попала в список за то, что осознанно нарушила «государственные границы Украины». В 2018 году Романова принимала участие в качестве обнаженной модели на территории Крыма.
Сообщается, что звезда покинула РФ в марте 2022 года. В настоящее время она находится в Калифорнии.
Отметим, что «Миротворец» был создан в 2018 году. На нем публикуются списки личных данных артистов, политиков, журналистов и других медийных личностей из разных стран, которые, по мнению модераторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля». В разное время с сайтом работали украинские госорганы, несмотря на то, что деятельность такого рода противоречит законодательству страны.
Ранее депутат бундестага призвал канцлера Германии Олафа Шольца поднять вопрос о деятельности «Миротворца» на встрече с Владимиром Зеленским.