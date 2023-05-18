Российcкую порноактрису внесли в базу «Миротворца» за съемки в Крыму

Отметим, что «Миротворец» был создан в 2018 году. На нем публикуются списки личных данных артистов, политиков, журналистов и других медийных личностей из разных стран, которые, по мнению модераторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля». В разное время с сайтом работали украинские госорганы, несмотря на то, что деятельность такого рода противоречит законодательству страны.