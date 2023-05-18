Ученые указали на проблемы с щитовидной железой при храпе

Храп нередко появляется при опасных заболеваниях. Специалисты портала Onet перечислили главные проблемы со здоровьем, о которых может свидетельствовать такое расстройство.
Среди главных причин эксперты назвали увеличенную щитовидную железу. Избыточный вес или ожирение также влияют на дыхание во время сна. Жир в шее начинает давить на трахею.
В некоторых случаях недуги могут оказаться менее серьезными. Так, причиной храпа называют насморк. Нередко с этим сталкиваются аллергики. Стоит помнить и о том, что на дыхание влияет выпитый алкоголь. Он расслабляет мышцы, поэтому люди начинают издавать шумы ночью.
Храп может привести к негативным последствиям. Об этом сообщил врач Руслан Исаев. Его слова приводит RT. Он уверен, что нарушение дыхания во время сна может вызвать инсульт.