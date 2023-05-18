Ученые указали на проблемы с щитовидной железой при храпе

В некоторых случаях недуги могут оказаться менее серьезными. Так, причиной храпа называют насморк. Нередко с этим сталкиваются аллергики. Стоит помнить и о том, что на дыхание влияет выпитый алкоголь. Он расслабляет мышцы, поэтому люди начинают издавать шумы ночью.