Почти четверть россиян становились жертвами киберпреступников

Около четверти опрошенных граждан России столкнулись с утечкой персональных данных, а более трети никогда не становились жертвами киберпреступлений. Об этом говорится в исследовании Rambler&Co.
Среди пострадавших у 37% респондентов украли пароль от аккаунтов в соцсетях и воспользовались им, 25% сообщили все данные своей платежной карты. Отметим, что 9% опрошенных сообщили, что у них взламывали рабочий компьютер, а у 8% похищали личную информацию.
«Более трети (38%) респондентов отметили, что никогда не становились жертвами интернет-мошенников. 23% не уберегли свои данные, еще 23% признались, что были на грани, но вовремя спохватились и приняли меры», — говорится в исследовании.
В исследовании также говорится, что 42% опрошенных россиян не вводят свои данные на подозрительных сайтах. А 16% респондентов особенно тщательно следят за своими паролями от онлайн банков.
Ранее сообщалось о новом методе хакеров по распространению вредоносного ПО. Теперь злоумышленники начали использовать генеративный ИИ для атак на компьютерные системы.