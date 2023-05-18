Почти четверть россиян становились жертвами киберпреступников

Среди пострадавших у 37% респондентов украли пароль от аккаунтов в соцсетях и воспользовались им, 25% сообщили все данные своей платежной карты. Отметим, что 9% опрошенных сообщили, что у них взламывали рабочий компьютер, а у 8% похищали личную информацию.