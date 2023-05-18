Каждый рубль вернется в пятикратном размере: какие меры примут для возрождения отечественного виноделия

Винодельческая отрасль – это яркий пример того, когда каждый вложенный государством рубль поддержки возвращается в пятикратном размере – рабочими местами, налоговыми отчислениями, туристической и инвестиционной привлекательностью для регионов. Нам необходимо создать режим наибольшего благоприятствования для развития культуры виноделия. У нашей страны есть печальный опыт тотального уничтожения виноградников во время «сухого закона» в середине 1980-х годов. К снижению алкоголизации населения это не привело, а вот уникальные сорта селекционные сорта винограда, винотеки и технологии были утрачены. В Крыму в тот период было уничтожено 40% виноградников, что не сравнится с потерями даже во время Великой Отечественной войны. Сейчас тоже идет экономическая война Запада с нашей страной. И мы должны в ней победить во что бы то ни стало!