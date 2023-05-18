Каждый рубль вернется в пятикратном размере: какие меры примут для возрождения отечественного виноделия

Госдума приняла в первом чтении приняла законопроект, расширяющий меры поддержки для отечественных виноградарей и виноделов. Предложения внесли депутаты из южных, традиционно винодельческих регионов России – Константин Бахарев и Сергей Алтухов.
В авторской колонке для ФАН депутат Госдумы Сергей Алтухов подробно объяснил, какие меры поддержки необходимы на данный момент для развития отрасли. По его мнению, основными направлениями являются: расширение площадей виноградников, субсидии на компенсации расходов на их закладку, развитие отечественных питомников по выращиванию саженцев и так далее.
Как он выразился, винодельческая отрасль – это яркий пример того, когда каждый вложенный государством рубль поддержки возвращается в пятикратном размере. Поскольку она обеспечивает население винодельческих регионов рабочими местами, пополняет местные бюджеты, служит точкой привлечения для туристов и привлекает инвестиции.
Необходимо создать благоприятный режим для развития культуры виноделия. Колонка Сергея Алтухова
Виноградарство и виноделие – самые быстрорастущие отрасли в отечественном АПК. Площадь российских виноградников, по данным Минсельхоза, в 2022 году превысила100 тысяч гектаров. Это рекорд за всю современную историю страны. Закон о виноградарстве и виноделии, вступивший в силу в РФ 2020 году, в целом укрепил позиции российских виноделов на внутреннем рынке. Отечественные производители радикально переформатировали сырьевую базу и переориентировали производство с вин из виноматериала на вина, произведенные из российского винограда. Именно законодательное регулирование стало стимулом для закладки и расширения площадей виноградников.
В России 7 винных регионов, 15 защищенных географических указаний, 23 защищенных указания мест происхождения. То есть в силу климатических особенностей и агрокультуры винодельческий ареал ограничен.
При этом на побережье виноделы вынуждены конкурировать с девелоперским бизнесом. На месте уникальных виноградников вырастают кварталы многоэтажной застройки, гостиничных комплексов и прочего. Условия изначально неравны. Уникальная земля, которая не просто годами – тысячелетиями служила и может случить появлению изысканных вин безжалостно застраивается в интересах ограниченной группы лиц. По сути, это все равно, что строить жилой комплекс на нефтяной скважине или застраивать полосу стратегического аэродрома. Наша задача сохранить виноградопригодные земли с уникальными характеристиками и эффективно использовать их по прямому по назначению.
Не раз обсуждая предложения от основных игроков отрасли, региональных исполнительных органов на базе нашего Экспертного совета при Комитете по экономической политике, мы пришли к заключению, что в этой части назрела необходимость доработки закон.
Законопроектом из ведения Правительства передаются полномочия Минсельхозу по утверждению порядка сбора данных о виноградных насаждениях и ведению паспорта виноградных насаждений. За надзорным органом закрепляется обязанность по инвентаризации виноградников. Предусмотрена возможность использования глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС» для определения места нахождения виноградного насаждения в виде схемы в графической форме с указанием координат его границ. Виноделов обяжут создавать паспорт виноградного насаждения на бумажном носителе и направлять его в Минсельхоз и Федеральную саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов в виде электронного образа документа.
Еще одно направление, требующее более детального внимания – это поддержка и развитие отечественных питомников по выращиванию саженцев винограда. Вводится понятие «закладка виноградных насаждений». Финансовая поддержка субъектам виноградарства и виноделия будет также включать предоставление им субсидий на компенсацию расходов на закладку виноградников. Причем субсидированию подлежат все виды работ, независимо от страны происхождения лозы. А вот компенсацию можно будет получить только за отечественный посадочный материал.
Винодельческая отрасль – это яркий пример того, когда каждый вложенный государством рубль поддержки возвращается в пятикратном размере – рабочими местами, налоговыми отчислениями, туристической и инвестиционной привлекательностью для регионов. Нам необходимо создать режим наибольшего благоприятствования для развития культуры виноделия. У нашей страны есть печальный опыт тотального уничтожения виноградников во время «сухого закона» в середине 1980-х годов. К снижению алкоголизации населения это не привело, а вот уникальные сорта селекционные сорта винограда, винотеки и технологии были утрачены. В Крыму в тот период было уничтожено 40% виноградников, что не сравнится с потерями даже во время Великой Отечественной войны. Сейчас тоже идет экономическая война Запада с нашей страной. И мы должны в ней победить во что бы то ни стало!