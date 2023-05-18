Истребители не сопровождали самолет президента Украины Зеленского в Австрии из-за нейтралитета страны

Истребители НАТО не сопровождали самолет украинского президента Владимира Зеленского, когда тот находился в небе над Австрией. Об этом сообщил официальный представитель Вооруженных сил республики Михаэль Бауэр.
Как он пояснил, это было связано с нейтральным статусом страны. При этом глава государства летел из Рима в Берлин, а его воздушное судно пересекло австрийскую границу всего на несколько секунд.
«Ни немецкие, ни итальянские "Еврофайтеры" не летали над территорией Австрии», — цитировало Бауэра издание Puls 24.
Меж тем стало известно, что Зеленский может принять личное участие в предстоящем саммите «Большой семерки». Соответствующую возможность не исключил глава офиса лидера страны Игорь Жовка.