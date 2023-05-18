Владимир Рогов назвал сработавшее СВУ причиной взрыва на железной дороге в Крыму

Детали инцидента, связанного со сходом грузового поезда с рельсов в Крыму, раскрыл председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, злоумышленники заложили СВУ под железную дорогу в районе села Чистенькое. Взрыв прогремел в начале состава.
«Повреждены 50 метров полотна, диаметр воронки под рельсами — около 15 метров, глубина — около двух», — добавил Рогов в своем Telegram-канале.
Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь временно приостановлено, ранее рассказали в министерстве транспорта Крыма. Пассажиры смогут воспользоваться автобусами, чтобы добраться до нужных станций.