Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Владимир Рогов назвал сработавшее СВУ причиной взрыва на железной дороге в Крыму

Происшествия
Владимир Рогов назвал сработавшее СВУ причиной взрыва на железной дороге в Крыму

Детали инцидента, связанного со сходом грузового поезда с рельсов в Крыму, раскрыл председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, злоумышленники заложили СВУ под железную дорогу в районе села Чистенькое. Взрыв прогремел в начале состава.

«Повреждены 50 метров полотна, диаметр воронки под рельсами — около 15 метров, глубина — около двух», — добавил Рогов в своем Telegram-канале.

Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь временно приостановлено, ранее рассказали в министерстве транспорта Крыма. Пассажиры смогут воспользоваться автобусами, чтобы добраться до нужных станций.
крым железная дорога поезд сход с рельсов взрыв сву владимир рогов
Военкоры ФАН