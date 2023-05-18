ФНПР предложила учитывать несчастные случаи на производстве централизованно

Федерация независимых профсоюзов России выступила с предложением о создании единого центра по учету несчастных случаев на производстве. Такую инициативу озвучил главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков.
Он отметил, что вопрос с сокрытием несчастных случаев на рабочих местах по-прежнему остается актуальным. Решать его ФНПР планирует через механизм социального партнерства на федеральном уровне, передает центральная профсоюзная газета «Солидарность». Для этого в новое Генеральное соглашение профсоюзы предлагают внести пункт о создании в России единого центра по учету несчастных случаев.
Алексей Безюков также сообщил, что используемая в настоящее время 10-я версия Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, которая была разработана Всемирной организацией здравоохранения, не принимает во внимание стресс в качестве одного из важнейших факторов, угрожающих здоровью работников. Профсоюзные инспекторы труда должны уже сейчас активно предотвращать влияние этого аспекта на здоровье и безопасность трудящихся, заключил Безюков.