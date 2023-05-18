ФНПР предложила учитывать несчастные случаи на производстве централизованно

Алексей Безюков также сообщил, что используемая в настоящее время 10-я версия Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, которая была разработана Всемирной организацией здравоохранения, не принимает во внимание стресс в качестве одного из важнейших факторов, угрожающих здоровью работников. Профсоюзные инспекторы труда должны уже сейчас активно предотвращать влияние этого аспекта на здоровье и безопасность трудящихся, заключил Безюков.