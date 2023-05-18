Четверо детей с упавшего в колумбийских джунглях самолета были найдены живыми

Военные колумбийской армии нашли живыми четверых детей после авиакатастрофы в джунглях департамента Какета, сообщил президент страны Густаво Петро.
Дети со своими родителями летели на борту самолета Cessna 206 из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. Диспетчеры 1 мая получили сигнал о неисправности двигателя от пилотов данного рейса.
Спасатели через 370 часов поисков нашли упавший самолет с телом одного из пилотов в джунглях. Позже были обнаружены мертвыми второй пилот и одна пассажирка — Магдалена Мукутуи.
Спустя 16 дней солдаты, привлеченные к поискам, смогли спасти четверых детей Магдалены, которые выжили в катастрофе. Президент Колумбии написал об этом в Twitter (соцсеть заблокирована Роскомнадзором в РФ), назвав это «радостью для страны». Отмечается, что возраст детей составляет 11 месяцев и 13, 9 и 4 года.
Ранее пилот разбившегося в Приморье вертолета вывел из леса своих пассажиров. На борту находились двое сотрудников компании «Транснефть».