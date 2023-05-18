Четверо детей с упавшего в колумбийских джунглях самолета были найдены живыми

Спустя 16 дней солдаты, привлеченные к поискам, смогли спасти четверых детей Магдалены, которые выжили в катастрофе. Президент Колумбии написал об этом в Twitter (соцсеть заблокирована Роскомнадзором в РФ), назвав это «радостью для страны». Отмечается, что возраст детей составляет 11 месяцев и 13, 9 и 4 года.