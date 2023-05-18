Ученика школы в Новосибирске напоили компотом с личинкой

Как утверждает женщина в соцсети «Вконтакте», ее сын обнаружил в компоте плавающую личинку неизвестного насекомого. По словам матери, она платит не менее 500 рублей в месяц за школьное питание совсем не за то, чтобы ее сына поили антисанитарным компотом, сообщает sibkray.ru.