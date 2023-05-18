Ученика школы в Новосибирске напоили компотом с личинкой

Мама одного из учащихся школы №153 в Новосибирске пожаловалась на сомнительное качество работы поваров заведения.
Как утверждает женщина в соцсети «Вконтакте», ее сын обнаружил в компоте плавающую личинку неизвестного насекомого. По словам матери, она платит не менее 500 рублей в месяц за школьное питание совсем не за то, чтобы ее сына поили антисанитарным компотом, сообщает sibkray.ru.
Директор школы серьезно отнеслась к инциденту. По ее словам, она уже извинилась перед родителями учеников и провела разъяснительный разговор с поварами в столовой. Виновные были наказаны. Родителям было обещано, что подобное безобразие больше не повторится.