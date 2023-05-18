Минфин США нанял экономистов для изучения последствий санкций

Минфин США взял на работу двух экономистов, которые займутся изучением возможных последствий вводимых Вашингтоном санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Подразделение по экономическому анализу санкций будет производить оценку сопутсвующего ущерба до и после введения ограничительных мер. Это поможет понять США, нужно ли введенные рестрикции корректировать.
Главным экономистом по санкциям станет Рэйчел Лингаас, работавшая ранее в МВФ. Ее заместителем станет Лина Бхатнагар, которая работала в минфине США и занималась политическими вопросами в отношении стран Азии. Также ведомство будет набирать новых сотрудников.
Bloomberg указывает, что некоторые исследователи отмечают злоупотребление санкциями. Ограничительными мерами трудно управлять и их почти невозможно отменить, считают экономисты.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США, Евросоюз и страны G7 готовят против России новые санкции.