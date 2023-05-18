Минфин США нанял экономистов для изучения последствий санкций

Главным экономистом по санкциям станет Рэйчел Лингаас, работавшая ранее в МВФ. Ее заместителем станет Лина Бхатнагар, которая работала в минфине США и занималась политическими вопросами в отношении стран Азии. Также ведомство будет набирать новых сотрудников.