Hürriyet: Эрдоган и Кылычдароглу начали тактическую битву во втором туре выборов

Отмечается, что кандидаты не будут проводить крупные мероприятия по привлечению поддержки, так как времени до голосования осталось мало. Все кампании Эрдоган и Кылычдароглу проведут в стратегических точках, таких как зоны землетрясения, утверждают авторы материала.