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Hürriyet: Эрдоган и Кылычдароглу начали тактическую битву во втором туре выборов

Политика
Hürriyet: Эрдоган и Кылычдароглу начали тактическую битву во втором туре выборов

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу начали «тактическую битву» во втором туре выборов в президенты, сообщает газета Hürriyet.

Издание пишет, что Эрдоган и Кылычдароглу выступили с первыми обращениями к молодежи, тем самым тактически набирая поддержку. До второго тура выборов осталось десять дней, и кандидатов ждет «жесткий процесс убеждения». На избирательный участки прибудут более девяти миллионов граждан.

Отмечается, что кандидаты не будут проводить крупные мероприятия по привлечению поддержки, так как времени до голосования осталось мало. Все кампании Эрдоган и Кылычдароглу проведут в стратегических точках, таких как зоны землетрясения, утверждают авторы материала.

Ранее Эрдоган на избирательном участке во время первого тура выборов раздавал деньги.
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