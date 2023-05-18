Массовый заход по скандинавской ходьбе проведут в Москве для пожилых горожан

Массовое мероприятие по скандинавской ходьбе состоится 19 мая в парках столицы в рамках проекта «Московское долголетие». Заход стартует одновременно на 11 площадках города. Об сообщили на официальном сайте столичной мэрии.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», скандинавская ходьба, помогающая укреплять здоровье в любом возрасте, является одним из символов «Московского долголетия. Сегодня ее практикуют свыше 16 000 московских пенсионеров более чем на 300 площадках столицы.
Ходьбой занимаются даже граждане в возрасте 90 лет и старше. Власти города приглашают всех желающих горожан старшего поколения на массовый заход, который состоится накануне Всемирного дня скандинавской ходьбы во всех округах города, объявили в столичном департаменте труда и соцзащиты населения.
Организаторы предполагают, что в эту пятницу выйдут на дистанцию в 2,5 км свыше 3000 участников проекта «Московское долголетие».