Массовый заход по скандинавской ходьбе проведут в Москве для пожилых горожан

Ходьбой занимаются даже граждане в возрасте 90 лет и старше. Власти города приглашают всех желающих горожан старшего поколения на массовый заход, который состоится накануне Всемирного дня скандинавской ходьбы во всех округах города, объявили в столичном департаменте труда и соцзащиты населения.