Принц Гарри и Меган Маркл подверглись преследованию папарацци в Нью-Йорке

Принц Гарри и его жена Меган Маркл чуть не попали в ДТП в Нью-Йорке. По сообщениям издания The Mirror, пара пыталась оторваться от папарацци.
По данным журналистов, супруги взяли такси после мероприятия Ms. Foundation 2023 Women of Vision Awards. Когда они следовали домой, за ними ехало полдюжины машин с представителями прессы внутри.
Они следовали за парой около двух часов. Папарацци постоянно нарушали правила дорожного движения. По мнению местной полиции, это могло привести к аварии с участием наследника престола Великобритании.
Ранее принц Гарри посетил коронацию своего отца Карла III. Как сообщают журналисты, он согласился на это только после душевного разговора с главой монаршей семьи.