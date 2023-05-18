Мальчик на велосипеде в Саранске угодил под машину

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии выясняют обстоятельства ДТП в Саранске.
По данным ведомства, ближе к вечеру на улице Есенина в Пролетарском районе Саранска автомобиль «Лада Гранта», которым управлял 42-летний местный житель, сбил девятилетнего школьника, ехавшего на велосипеде. Мальчик получил легкие травмы сообщают «Известия Мордовии».
После оказания необходимой медицинской помощи его отпустили по месту жительства. Известно, что водитель легковушки был трезв. Сотрудники регионального ГИБДД продолжают уточнять обстоятельства инцидента.