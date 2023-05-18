Мальчик на велосипеде в Саранске угодил под машину

По данным ведомства, ближе к вечеру на улице Есенина в Пролетарском районе Саранска автомобиль «Лада Гранта», которым управлял 42-летний местный житель, сбил девятилетнего школьника, ехавшего на велосипеде. Мальчик получил легкие травмы сообщают «Известия Мордовии».