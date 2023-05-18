«Петиция ни на что не влияет»: Пригожин высказался о голосовании об отставке губернатора Петербурга Беглова

Петиция по вопросу отставки губернатора Петербурга Александра Беглова ни на что не влияет, как и мнение населения. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
За три дня в общественном опросе по поводу снятия главы Северной столицы с должности приняли участие порядка 1,5 миллиона граждан, из которых 1,3 млн поддержали увольнение Беглова. Журналисты попросили Пригожина прокомментировать отсутствие реакции на эту ситуацию со стороны федерального центра.
По словам бизнесмена, Беглову перестали «давать по шапке», поэтому он ничего не делает в городе. Губернатору нравится принимать участие в торжественных мероприятиях, где чиновники встречаются, целуются и расстаются.
«Экономика города уходит в глубокую депрессию, аппетиты чиновников не уменьшаются. В итоге, денег не хватает, мусор не вывозится, дороги не ремонтируют, а станции метро, как мы видим, закрывают одну за одной. А об обещанном строительстве давно все забыли. В этой ситуации, конечно же, большинство горожан хотят немедленной отставки Беглова», — подчеркнул Пригожин в беседе с журналистами «Невских новостей».
Предприниматель добавил, что если сейчас уволить Беглова из-за этой петиции, то нужно будет обращать внимание и на другие подобные документы в других регионах и сферах.
«Поэтому петиция ни на что не влияет, и мнение населения также», — отметил Пригожин.
Власть думает, что чем больше жалоб, тем меньше шансов на увольнение. Поэтому не исключено, что Беглов после следующих выборов либо пойдет на повышение, либо победит с результатом в 70%.
«Все как в старой шутке про советскую власть. «Советская власть делает вид что платит, а люди делают вид что работают». Такая же ситуация сейчас и у нас, только более трагичная», — подчеркнул бизнесмен.
С полной версией интервью Евгения Пригожина можно ознакомиться на сайте издания «Невские новости».