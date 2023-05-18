Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава офиса президента Украины Жовка не исключил личного участия Зеленского в саммите G7 в Японии

Политика
Глава офиса президента Украины Жовка не исключил личного участия Зеленского в саммите G7 в Японии

Украинский президент Владимир Зеленский может принять личное участие в саммите стран «Большой семерки», который состоится в городе Хиросима. Такое заявление сделал глава офиса лидера страны Игорь Жовка.

Государственный служащий признался, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Все будет зависеть от ситуации в зоне боевых действий, добавил он в интервью для японского агентства Kyodo.

«Я не знаю, в какой форме это будет, но (Зеленский) точно будет участвовать», — подчеркнул Жовка.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Владимир Зеленский намерен присоединиться к саммиту стран G7. При этом заседание пройдет под руководством американского лидера Джо Байдена.
g7 Украина япония зеленский игорь жовка
Военкоры ФАН