Глава офиса президента Украины Жовка не исключил личного участия Зеленского в саммите G7 в Японии

Украинский президент Владимир Зеленский может принять личное участие в саммите стран «Большой семерки», который состоится в городе Хиросима. Такое заявление сделал глава офиса лидера страны Игорь Жовка.
Государственный служащий признался, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Все будет зависеть от ситуации в зоне боевых действий, добавил он в интервью для японского агентства Kyodo.
«Я не знаю, в какой форме это будет, но (Зеленский) точно будет участвовать», — подчеркнул Жовка.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Владимир Зеленский намерен присоединиться к саммиту стран G7. При этом заседание пройдет под руководством американского лидера Джо Байдена.