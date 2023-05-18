Киссинджер: конфликт Китая и США угрожает существованию мира и человечеству

Конфликт Вашингтона и Пекина из-за Тайваня грозит катастрофой всему человечеству, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.
Бывший советник президента США в интервью The Economist рассказал, что нынешние отношения между двумя державами напоминают обстановку перед Первой мировой войной. Тогда тоже сложилась ситуация, когда «ни у одной из сторон нет значительных возможностей для политических уступок». При этом потеря равновесия может обернуться катастрофой, добавил политик.
«Мы стоим на пути к противостоянию между великими державами. И поводов для волнения добавляет то, что каждая из сторон убедила себя в том, что другая представляет стратегическую угрозу», — сообщил Киссинджер.
По его словам, стороны должны начать обсуждение вопроса о статусе Тайваня, приняв тот факт, что развитие противостояния несет огромную опасность.
Ранее экс-госсекретарь заявил, что вступление Украины в НАТО необходимо для сохранения безопасности в Европе после окончания конфликта.