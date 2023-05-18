Киссинджер: конфликт Китая и США угрожает существованию мира и человечеству

Бывший советник президента США в интервью The Economist рассказал, что нынешние отношения между двумя державами напоминают обстановку перед Первой мировой войной. Тогда тоже сложилась ситуация, когда «ни у одной из сторон нет значительных возможностей для политических уступок». При этом потеря равновесия может обернуться катастрофой, добавил политик.