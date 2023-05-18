Врач Назарьев заявил о невозможности бросить курить без осознанного желания

Врач-психиатр Николай Назарьев заявил, что невозможно избавиться от никотиновой зависимости без конкретной установки и осознанного желания. Об этом он рассказал в беседе с «Мослентой».
По мнению специалиста, можно применять любые средства и действия: таблетки, гипнозы, уменьшение количества выкуренных сигарет в день, пластыри и другие популярные методы, чтобы бросить курить. Но они не будут эффективны, если отсутствует осознанная цель.
«В этом вопросе главное — желание и сила воли», — отметил врач.
Назарьев подчеркнул, что в совокупности с твердым намерением распрощаться с вредной привычкой, все дополнительные способы могут оказать содействие.
Он напомнил о негативных последствиях курения, в том числе заболеваниях легких и горла, развитии инсультов и инфарктов и других сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
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