Россияне стали тратить больше денег на поездки в майские праздники

Расходы россиян на путешествия в праздничные дни начала мая увеличились по сравнению с прошлым годом. Например, клиенты ВТБ израсходовали в этом году на поездки на 10% средств больше, чем в 2022 году.
Наибольший прирост трат зафиксирован в путешествиях на автобусах, передает экспертный информационный канал «УралПолит.RU» со ссылкой на информацию ТАСС. Траты на покупку билетов на автобусы в начале мая 2023 года увеличились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На путешествия в поездах россияне также стали тратить больше. На поездки на железнодорожном транспорте в начале мая этого года люди потратили порядка 90 млн рублей, что на 12% больше, чем в прошлом году. А вот спрос на авиабилеты снизился. Меньшей популярностью также стал пользоваться каршеринг и прокат автомобилей.