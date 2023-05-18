Россияне стали тратить больше денег на поездки в майские праздники

На путешествия в поездах россияне также стали тратить больше. На поездки на железнодорожном транспорте в начале мая этого года люди потратили порядка 90 млн рублей, что на 12% больше, чем в прошлом году. А вот спрос на авиабилеты снизился. Меньшей популярностью также стал пользоваться каршеринг и прокат автомобилей.