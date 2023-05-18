В Польше удивились пропаганде на общественном телевидении об уровне жизни

Телеканалы Польши пытаются убедить граждан в том, что жить в стране становится лучше. Однако рядовые пользователи уверены в обратном.
Недовольство вызвал недавний выпуск «Известий» на местном канале TVP, сообщает издание INN Poland. В передаче сообщают о том, что цены на колбасу и овощи падают, а социальные пособия растут.
«Если эта тенденция сохранится, то через 308 дней еда будет бесплатной. Спасибо партии», – прокомментировал оптимистичные прогнозы один из пользователей.
Авторы публикации напомнили о том, что не вошло в материал. Так, в 2023 году рост цен составит 11,7%.
В комментариях на фан-странице пользователи отмечают глупость официальных прогнозов. Они уверены, что журналисты пытаются представить выгодную для властей картину.
Ранее польские издания указывали на стремление европейских властей помочь Украине в ущерб собственным гражданам. Польское издание Myśl Polska раскритиковало подобную деятельность политиков.