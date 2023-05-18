В Крыму приостановили движение поездов после сообщений о взрыве на железной дороге

Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь временно приостановлено, сообщили в министерстве транспорта Крыма.
Пассажиры смогут воспользоваться автобусами, чтобы добраться до нужных станций, подчеркнули в ведомстве. О возобновлении движения поездов объявят дополнительно.
По данным СМИ, в Крыму на железной дороге недалеко от Бахчисарая произошел взрыв, в последствии чего поезд с зерном сошел с рельсов. Детали уточняются.
На участке железной дороги между Севастополем и Симферополем ранее было обнаружено укрытие диверсантов. Об этом также сообщили журналисты.