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В Крыму приостановили движение поездов после сообщений о взрыве на железной дороге

Происшествия
В Крыму приостановили движение поездов после сообщений о взрыве на железной дороге

Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь временно приостановлено, сообщили в министерстве транспорта Крыма.

Пассажиры смогут воспользоваться автобусами, чтобы добраться до нужных станций, подчеркнули в ведомстве. О возобновлении движения поездов объявят дополнительно.

По данным СМИ, в Крыму на железной дороге недалеко от Бахчисарая произошел взрыв, в последствии чего поезд с зерном сошел с рельсов. Детали уточняются.

На участке железной дороги между Севастополем и Симферополем ранее было обнаружено укрытие диверсантов. Об этом также сообщили журналисты.
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